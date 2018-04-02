إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل اليونانية

أعلنت السلطات اليونانية عن إنقاذ عشرات المهاجرين الذين بعثوا نداء استغاثة بينما كانوا قبالة سواحل جزيرة ساموس الواقعة شرقي بحر إيجة، موضحة أن زورقهم تم سحبه إلى اليابسة.

وقال خفر السواحل اليوناني الاثنين إن الزورق الذي كان يقل 58 شخصا، رصد إلى الشمال من ساموس وسط أمواج عاتية وتم سحبه إلى الجزيرة بواسطة سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس".

أدى اتفاق أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قبل عامين إلى وقف تدفق المهاجرين على أوروبا، بصورة كبيرة كما إلى خفض عدد الوافدين على الجزر اليونانية قادمين من تركيا.

غير أن مئات الأشخاص ما زالوا يعبرون كل أسبوع.

وقالت السلطات اليونانية إن ما يزيد على 350 شخصا وصلوا إلى ثلاث جزر يونانية في الفترة بين صباح الجمعة وصباح الاثنين.