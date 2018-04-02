الصحة: الاحتلال تعمد قتل وإحداث إعاقة في استهدافه للمتظاهرين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل أو إحداث إعاقة كبيرة في صفوف المتظاهرين السلميين الذين استهدفهم بالرصاص الحي في قطاع غزة خلال الأيام الأولى من مسيرة العودة الكبرى.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي بغزة أن ما مارسته قوات الاحتلال وخاصة في المنطقة الشرقية لقطاع غزة هي جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي من المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية حول العالم رفع دعاوى قضائية ضد المحتل من خلال الشهادات الحية للمصابين والجرحى.

وشدد على أن الاحتلال تعمد قتل عدد كبير من المتظاهرين وإحداث أكبر إصابات غائرة في صفوفهم، مشيرًا إلى استشهاد 16 متظاهرا وإصابة نحو 1200 آخرين.

وبين القدرة أن الاحتلال بدأ في استهداف المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة نحو 150 آخرين. ما دلل على أنه كانت لديه نية مبيتة في استهداف المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ والمسنين.

وذكر أنه في أقل من 5 ساعات بعد ظهر الجمعة ارتقى 14 شهيدًا، وأصيب أكثر من 1270 آخرين، فيما استشهد صباح اليوم الشاب فارس الرقب متأثراً بإصابته يوم الجمعة الماضي.

مصابو مسيرات العودة يتماثلون للعلاج في مستشفيات الصحة بغزة

عدسة: داوود ابو الكاس























