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246 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بثالث أيام عيد "الفصح"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:57 - 02 ابريل 2018
طقوس تلمودية طقوس تلمودية
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اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وذلك في اليوم الثالث لما يسمى عيد "الفصح" العبري.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود.

وفتحت شرطة الاحتلال الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصرها الخاصة وقوات التدخل السريع في باحات المسجد، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس بأن 244 متطرفًا واثنين من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضح أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام طقوسًا وشعائر تلمودية في المسجد، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

 

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