لاريجاني: الإرهابيون بتل أبيب لن يفهموا سوى لغة القوة

قال رئيس مجلس الشورى في إيران علي لاريجاني، صباح اليوم الاثنين، إن "الإرهابيين في تل أبيب لن يفهموا سوى لغة القوة"، مؤكدًا أن المقاومة هي الطريقة المثلى لمواجهة مطامع الكيان الإسرائيلي ومشاريعه.

وأدان لاريجاني بشدة في بيان صحفي ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة.

وأكد أن "هذه الجرائم الصهيونية مدعومة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتًا إلى أن "سياسات التصعيد الصهيونية وقرارات ترمب فيما يتعلق بنقل سفارة أمريكا إلى القدس المحتلة هي مؤامرة خطيرة تهدد امن واستقرار المنطقة برمتها".

ولقي قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ17 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 1600 آخرين خلال مشاركتهم يوم الجمعة في مسيرة العودة إدانة دولية واسعة، بسبب استهدافه المدنيين العزل قرب السياج الأمني مع قطاع غزة.