حماس تؤكد رفضها كافة أشكال التطبيع

أكدت حركة حماس رفضها لكل أشكال التطبيع التي يمارسها البعض مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، يوم الإثنين، إن التطبيع يشكل تشجيعا للاحتلال على جرائمه، ويساعد في محاولته تحسين صورته أمام العالم، خاصة بعد جريمته ضد المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة الكبرى.

وأضاف قاسم أن تباهي الاحتلال بالسلوك التطبيعي، مثلما حدث مؤخرًا من زيارة وزير خارجية السنغال للمسجد الأقصى برفقة المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، يحقق مصلحة الاحتلال الكاملة من هذا السلوك، ويستغلها في مزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات والتنكر لحقوق شعبنا العادلة.

وطالب بمواصلة عزل الاحتلال وفضح جرائمه أمام العالم، والضغط عليه لوقف عدوانه وحصاره لشعبنا، داعيًا الجهات التي تمارس التطبيع إلى مراجعة سلوكها الذي يمثل خطيئة كبرى بحق الشعب وقضيته العادلة ضد الاحتلال.