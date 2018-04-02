هذا ما حصل شرق غزة.. الاحتلال يضع رأسه في رأس "حُمار"!

"حتى الحمار لم يَسلم منهم.." لم يسجل التاريخ أن احتلالاً استهدف بشكلٍ ممنهج ومنظم الحيوانات غير الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف البشر والحجر وحتى الحمير ايضاً.

بينما كان حمارٌ يأكل في المراعي الشرقية لمدينة غزة الجمعة الماضية، اقتربت مجموعة من القناصة الإسرائيليين نحوه، ووضعوا عيونهم اليمنى على قناصتهم وأغمضوا اليسرى، وبدأوا يتسابقون بإطلاق النار صوب رأسه بكل همجية دون أن يشفع له "كونه حيواناً"، أو كونه "جزء من التراث الديني اليهودي"، وعلى الفور وضعوا رصاصتهم الحاقدة في رأسه ليردوه قتيلاً، وتتعالى ضحكاتهم على وقع زفرات موته، وفق رواية شهود عيان لمراسلنا.

"قانون الغاب".. مبدأ يَحكمُ دولة الإرهاب، عندها يصبح الكل مستهدف حتى الحيوان، الفعل لم يكن جديداً على قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تستهدف الحيوانات بشكل منظم وممنهج وتفتك بالحيوانات والطيور بكل وقاحة دون أن تشكل لهم أدنى خطورة.

لم تكتف قوات الاحتلال بقتل الحيوانات، إذ تعدى ذلك إلى اعتقالها ايضاً، إذ صادر جنود الاحتلال قبل أشهر حماراً من سلوان خلال حملة واسعة النطاق نفّذتها طواقم مشتركة من بلدية وشرطة الاحتلال ودوائره الضريبية المختلفة، وقد توسّط الحمار الأبيض قوة عسكرية رافقته إلى شاحنة احتجاز نُقل إليها، واقتادته القوة إلى مصير مجهول، وسبق تلك المشاهد اعتقال ومصادرة وقتل حيوانات عديدة على ايدي قطعان المستوطنين في الضفة المحتلة.

جمعية سلالة لرعاية الحيوانات: الاحتلال يستهدف الحيوانات لا لشيء سوى للتلذذ بالقتل

بدوره، أكد مدير جمعية "سلالة" لرعاية الحيوانات سعيد العر أنَّ قوات الاحتلال تستهدف الحيوانات في قطاع غزة والضفة المحتلة بشكل منظم وممنهج، لافتاً أن الحيوانات المستهدفة لا تشكل أي خطورة على قوات الاحتلال، سوى أنها تشبع غريزتها بالقتل.

وأوضح العر أن جمعيته رصدت آلاف الانتهاكات على مدار الأعوام الماضية بحق الحيوانات بجميع أنواعها، مشيراً إلى أن إسرائيل تستهدف الحيوانات بشكل متعمد، لإلحاق الأذى بالحيوانات، ومحاولة منهم للإضرار المادي بأصحاب تلك الحيوانات.

وذكر أن جمعيته اطلعت جهات معنية بحقوق الحيوانات عن استهداف قوات الاحتلال للحيوانات في قطاع غزة، سواء الأهلية أو البرية.

ودعا العر الهيئات المحلية لتوثيق استهداف إسرائيل للثروة الحيوانية، مطالباً الجمعيات الدولية والعربية التي تعنى بحقوق الحيوان بتقديم شكاوى ضد الاحتلال كونها تنتهك قوانين حماية الحيوان.