إصابتان برصاص الاحتلال الحي على الحدود الشرقية للقطاع  

أصيب شابان برصاص جنود قناصة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

وأفادت المصادر الإعلامية، بأن شاباً أصيب برصاصة في قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، خلال تظاهرة سلمية في إطار فعاليات إحياء يوم الأرض قرب السياج الفاصل شرق المدينة.

وأكد أنه تم نقل الشاب الجريح إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، وحالته وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب أحد الشبان بقنبلة غاز معدنية بشكل مباشر في جسده، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وتتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في المناطق الحدودية بمشاركة العشرات من المواطنين والفعاليات الشعبية لليوم الرابع على التوالي في إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، على مقربة من الحدود الشرقية للقطاع.

وكان مئات المواطنين في خان يونس، شيعوا جثمان الشهيد فارس الرقب (29عاماً)، الذي استشهد صباح اليوم، متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة الماضي خلال مشاركته بمسيرة يوم الأرض شرق المدينة إلى مثواه الأخير.