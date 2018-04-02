استجواب وزير الطاقة الإسرائيلي في "الملف 3000"

استجوبت الشرطة، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتص، حول قضية الغواصات المعروفة اعلاميا بـ"ملف 3000".

ومن المتوقع ان يتم قريبا اخذ افادة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه القضية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة استجوبت الوزير شتاينتس بشأن الإجراءات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، لإقرار الصفقات الخاصة بشراء الغواصات.

وأشارت إلى أن الشرطة ستقدم كما يبدو توصيات بمقاضاة جميع الضالعين الرئيسيين في هذا الملف بينهم المحاميان دافيد شيمرون ويتسحاق مولخو.

ويشتبه في الضالعين بهذه القضية بتلقي الرشوة والعمولات خلافا للقانون من شركة "تيسن كروب" الالمانية التي تقوم ببناء الغواصات.

يذكر أن الوسيط في الصفقة ميكي غانور، قد اصبح شاهد الحق العام وادلى بإفادته ضد باقي الضالعين بالقضية .