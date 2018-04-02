انخفاض بنسبة 0.3% على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا، بنسبة 0.3%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 996 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 561.71 نقطة، منخفضا 1.69 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.10%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، مع استقرار مؤشر قطاع الاستثمار، وارتفاع مؤشر قاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 467 ألف سهم، في 167 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 17 شركة، انخفض منها سهم 8 شركات، وارتفع سهم 3 شركات، واستقر سهم 6 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: سجاير القدس، والفلسطينية للكهرباء، والمجموعة الأهلية للتأمين، والتأمين الوطنية، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وبنك القدس، والقس للمستحضرات الطبية، والاتصالات الفلسطينية.

وارتفع سهم شركات الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات"نابكو"، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والوطنية لصناعة الكرتون.

والشركات المستقرة هي: البنك الإسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، وبنك فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي، والمشرق للتأمين، وفلسطين للتنمية والاستثمار.