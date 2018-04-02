 الرئيس عباس يتلقى دعوة لحضور القمة العربية الـ29

تسلم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الإثنين، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة بأعمال مؤتمر القمة العربية الـ29، التي ستعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ورحب عباس، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الكريمة لحضور القمة، مؤكدا حرصه على تلبيتها لتعزيز العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه الامة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وثمن مواقف المملكة العربية السعودية ودعمها المتواصل لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.