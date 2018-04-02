مردخاي يهدد: سكان غزة لن يعرفوا السكينة إلى بعد عودة الجنود

قال منسق أعمال حكومة الاحتلال إن "إسرائيل لن تسكت وسكان غزة لن يعرفوا السكينة إلى بعد أن يعاد الإسرائيليون من القطاع ويدفن جنودنا في إسرائيل".

وأضاف مردخاي: "أيها السكان في غزة، حماس تسلبكم أيضاً الحق في الصلاة على أبنائكم"، (في إشارة لاحتجاز الاحتلال لجثماني شهيدين ارتقيا يوم الجمعة الماضية في مسيرة العودة الكبرى).

وتحتجز سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين مصعب السلول ومحمد الربايعة، الذين ارتقيا خلال مسيرة العودة الكبرى، وزعمت سلطات الاحتلال أن الشهيدين حاولا تنفيذ عملية بعد السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة.

وفي سياق متصل طالبت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة هدار غولدن الحكومة الإسرائيلية بعدم إعادة جثامني الشهيدين إلى ذويهم في غزة. فيما وعد مردخاي عائلة الجندي غولدن باستخدام الجثامين كورقة مساومة مع "حماس" حتى إعادة الجنود.

يشار إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال تبلغ 24 جثماناً.

الجدير بالذكر أن 16 مواطناً استشهدوا باعتداء الاحتلال على مسيرات العودة السلمية في غزة قرب السياج الفاصل يوم الجمعة الماضية.