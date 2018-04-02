هنية يهاتف أبو الغيط لبحث جريمة الاحتلال بحق المتظاهرين

هاتف اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الاثنين، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة وبحث الجريمة "الإسرائيلية" بحق المشاركين في مسيرة العودة في قطاع غزة الجمعة الماضية.

وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني قد خرجوا الجمعة الماضية في مسيرة سلمية في ذكرى يوم الأرض من أجل كسر الحصار وعلى طريق تأكيد وتحقيق حق العودة تعرضت لإطلاق النار المباشر ونية القتل من قبل الاحتلال، أدت لارتقاء 16 شهيداً وأكثر من 1490 جريحاً.

وأشار هنية إلى أهمية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال وقادته وكذلك ضرورة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجريمة "الإسرائيلية" وتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة في ظل اتخاذ الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وحيلولتها دون اتخاذ قرار منصف للشعب الفلسطيني ولضحايا المجزرة "الإسرائيلية".

من جانبه، شدد الأمين العام، على موقفه القاطع بإدانة الجريمة "الإسرائيلية" بحق المشاركين في المسيرة السلمية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية سوف تعقد غداً اجتماعاً لمناقشة هذا الأمر، وسوف تتخذ القرارات اللازمة والمتناسبة مع الحدث.

كما عبر الأمين العام عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتعازيه الحارة لأهالي الشهداء وأمانيه بالشفاء العاجل للجرحى.

واتفق الطرفان خلال الاتصال على استمرار المشاورات والتواصل لمتابعة التطورات لا سيما وأن ما قام به جنود الاحتلال له تأثيراته في الرأي العام الدولي والإقليمي لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.