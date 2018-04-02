غرامات مالية باهظة بحق عدد من الأسرى الأطفال في "عوفر"

فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 126 ألف شيقل.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، اليوم الإثنين، أنه خلال شهر آذار المنصرم، تم إدخال 54 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"، 33 اعتقلوا من المنازل، و16 من الطرقات، و1 اعتقل على الحواجز العسكرية، و1 لعدم حيازته تصريح، و3 بعد استدعائهم.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، ثلاثة قاصرين تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و22 آخرين تعرضوا لاعتداءات همجية أثناء اعتقالهم وعمليات التحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وبينت الهيئة في تقريرها، إلى أن عدد الأطفال المحكومين (53) شبلا، وتراوحت الأحكام بالسجن الفعلي ما بين الشهر إلى 22 شهرا.