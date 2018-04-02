الاحتلال "الإسرائيلي" يستعد لـ17 ابريل

ذكر موقع تيك ديبكا بأن الجمعة الماضية 30 مارس كانت الجولة الاولى بين "إسرائيل" وقطاع غزة وانتهت دون ان ينجح الفلسطينيين بإجتياز السياج الفاصل بسبب العدد الكبير من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وقال الموقع "الإسرائيلي" ان هذا العدد لن يردع سكان قطاع غزة من الاستمرار في مسيرة العودة ففي نهاية المطاف سينج المتظاهرين بإيجاد ثغرة في صفوف الجيش "الإسرائيلي" .

وبين الموقع ان هناك مشكلتين ستواجهان الجيش "الإسرائيلي" وهما :

اولا : كيف سيمنع الجيش انتشار مسيرات العودة لتعم الضفة الغربية المحتلة.

ثانيا : كيف وبأي وسائل سيعمل الجيش لإفشال نجاح منظمي المسيرة في قطاع غزة لإشعال الوضع في قطاع غزة .

وأشار الى ان الاهم هي نقطة الاختبار التي تنتظر الجيش "الإسرائيلي" والحكومة "الإسرائيلية" وهو يوم ذكرى يوم الاسير الفلسطيني في 17 ابريل حيث يصادف يوم الاسير أيضا يوم جمعة.