القدرة:16 شهيداً و1490 جريحاً بينهم حالة بتر واحدة و46 مازالت حرجة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن 16 شهيداً ارتقوا و1490 جريحاً بينهم حالة بتر واحدة خلال أحداث مسيرة العودة الكبرى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في مؤتمر صحفي، حول إحصائية شهداء وجرحى مسيرة العودة، أن 309 جريحاً مازالوا يتلقون العلاج في مستشفيات قطاع غزة، منها 46 حالة حرجة وخطيرة.

وبين القدرة، أن من بين الإصابات كانت إصابات مباشرة وبلغت 815 أصيبت بالرصاص الحي والمتفجر،

منها 154 إصابة في منطقة الرقبة والرأس، ومنها 52 إصابة في منطقة الصدر والظهر، ومنها 38 في منطقة البطن والحوض، فضلاً عن 38 إصابة في الأطراف العلوية، و 738 إصابة في المناطق السفلية، مشيراً إلى أن من بين الجرحى 196 طفلاً و57 سيدة.

وأكد القدرة، أن 1080 جريحاً تلقوا العلاج في مستشفيات قطاع غزة ممن وصلوا للمستشفيات حيث تم التعامل معها، ومعظم الإصابات كانت تحتاج لعمليات جراحية، معلناً أنه جرى بتر حالة واحدة فقط في المستشفيات وهي في مستشفى غزة الأوروبي، منذ أحداث مسيرة العودة الكبرى التي بدأت الجمعة المقبل.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال على استباحة الدم الفلسطيني، معتبراً أن استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة جريمة حرب تستدعي رفع دعاوي قضائية ضدها، حيث أن سياسة الاحتلال كانت إما القتل أو إحداث إعاقة للمصابين.

وقال القدرة: "يجب توخي الحذر من استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حول أعداد الشهداء والجرحى"، مشدداً على أن الاحتلال لديه نية مبيتة بقتل المتظاهرين.