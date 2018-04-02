ماذا كتب.. إذاعة الاحتلال تُقرر فصل أحد صحفييها بسبب غزة؟

قالت صحيفة "معاريف"، إن إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، ستفصل مذيعها كوبي ميدان، بعد نشره عبر مدونته الخاصة تغريدة، قال فيها: "أنا أخجل اليوم لكوني إسرائيليا"، بسبب أحداث غزة الأخيرة.

وأكدت الصحفية على لسان قائد إذاعة جيش الاحتلال، إنه يتوقع إنهاء عمل مذيع المحطة كوبي ميدان، بعد نشره في أعقاب أحداث نهاية الأسبوع في غزة، تغريدة قال فيها إنه "يخجل اليوم لكونه إسرائيليا".

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان في مقابلة إذاعية حول الامر: "أنا أخجل أن لدينا مذيعاً كهذا في محطة اذاعة الجيش، آمل أن يوقف عن العمل، وأن يتم تقييم الموضوع، ولكن إذا كان يشعر بالخجل، فعليه فقط أن يغادر المحطة".

زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، في تغريدة له صباح اليوم على موقع تويتر، دافع عن المذيع كوبي ميدان: وقال: "أنا فخور جداً بكوني "إسرائيليا"، ولكني أعارض بشدة الفصل من العمل بسبب حرية التعبير".

وأضاف: أن ليبرمان هو وزير الجيش وليس مصحح مقدمي البرامج في إذاعة الجيش".