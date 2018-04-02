زلزال يهز غرب إيران وإصابة العشرات بإصابات طفيفة

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالا بلغت شدته 5.3 درجة هز غرب إيران الأحد، مما أسفر عن إصابة 54 شخصا على الأقل وذلك قبل ساعات من وقوع هزة أقل قوة قرب العاصمة طهران.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار بعد الهزة الثانية، التي بلغت شدتها 4.2 درجة وهزت منطقة تقع على بعد 90 كيلومترا من طهران.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم خدمة الطوارئ الطبية في إيران، قوله إن معظم المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج في إقليم كرمانشاه بغرب البلاد.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن معظم الإصابات طفيفة، وأن بعض الناس أصيبوا في الرأس نتيجة سقوط أشياء عليهم.

وكان زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب المنطقة نفسها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن 8000.