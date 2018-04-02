فعاليات مسيرة العودة في يومها "الرابع" والتنسيقية تشكل لجنة لملاحقة الاحتلال  

تتواصل فعاليات مسيرة العودة لليوم الرابع على التوالي , وسط توافد لأعداد كبيرة من المواطنين في رسالة منهم على الاستمرار في فعاليات العودة حتى ال15 من مايو وتحدي الاحتلال المحاصر للاحتلال , والتأكيد على حق العودة .

إصابات طفيفة في صفوف المواطنين في يوم امس جراء توافد المواطنين لخيام مسيرة العودة والمشاركة فيها، في حين أعلنت اللجنة التنسيقية لـمسيرة العودة الكبرى عن تشكيل لجنة قانونية دولية تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول العالم.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، صباح اليوم الاثنين، أنها ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لملاحقة جنود وقادة جيش الاحتلال لارتكابهم جريمة حرب ضد المدنيين العزل الذين شاركوا في حقهم المكفول دولياً وقانونياً في التظاهر السلمي، وإطلاقها النار على المشاركين بمسيرة العودة الكبرى أثناء مطالبتهم بحقهم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194.

وأكدت انها ستسعى لملاحقة الاحتلال في كل الاروقة القضائية الدولية وتسعى بكامل جهدها لتقديم جنود وقادة الاحتلال إلى محاكم وجرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات الاختصاص.

ووجهت اللجنة نداء عاجلاً لكل من يملك أدلة أو صوراً أو فيديوهات تثبت جرائم الاحتلال وجيشه ضد المشاركين العزل في يوم الارض، وأن يسلمها لها عبر الإيميل، أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.