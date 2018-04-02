الاحتلال "الإسرائيلي":"لن نغير تعليمات إطلاق النار في غزة"

كتبت صحيفة هآرتس العبرية على الرغم من مقتل 15 فلسطينياً نهاية الأسبوع، وإصابة حوالي 800 بالرصاص الحيَ، و 150 بالرصاص المطاطي حسب وزارة الصحة الفلسطينية، أوضحت امس الأحد ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لن يغير سياسية وتعليمات إطلاق النار في غزة.

ضباط كبار في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قالوا:"سنستمر في التعامل مع المتظاهرين على طول حدود قطاع غزة كما تعاملنا معهم يوم الجمعة الماضي، وإنه لن يتم تغيير انتشار القناصة على طول الحدود”.

من الجهة الأخرى، جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه سيحقق في إدعاءات أن فلسطينيين قتلوا بإطلاق النار دون أن يشكلوا خطر على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الجيش في الوقت نفسه مُصّر على أن عشرة من القتلى يوم الجمعة الماضي هم من عناصر حركة حماس، في الوقت نفسه، اعترفت حركة حماس أن خمسة من بين القتلى الخمسة عشر هم من عناصرها.

وتابعت الصحيفة العبرية، جيش الاحتلال الإسرائيلي أوضح بشكل مسبق أن الهدف الرئيسي للقوات على الحدود منع سكان قطاع غزة من اجتياز الجدار الفاصل، والتقديرات كانت أن التظاهرات على حدود غزة سيكون ثمنها حياة الفلسطينيين، ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي قال:

“كنا مستعدون لدفع مثل هذا الثمن لمنع اجتياز الجدار”.

الجدير ذكره أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن قبل بدء مسيرة العودة يوم ال 30 من آذار إنه سيقوم بنشر 100 من القناصة على طول حدود قطاع غزة ستكون مهمتهم إطلاق النار على نشطاء مركزيين في مسيرة العودة.