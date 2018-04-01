ما شرط ليبرمان لتسليم جثماني الشهيدين سلول و ربايعة ؟

قال وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان خلال مقابلة مع قناة 20 العبرية: "إنه لن يتم إعادة جثامين الشهيدين مصعب سلول ومحمد ربايعة، والذين قتلهما الجيش الاسرائيلي يوم الجمعة الماضية"، خلال مشاركتهم السلمية في مسيرة العودة شرق قطاع غزة.

و نقلت القناة العبرية عن ليبرمان قوله: "لن يتم اعادة الجثامين لحماس حتى يتم اعادة الجنديين هدار غولدن وارون شاؤول".

وحول مطلب رئيس حزب "ميرتس"، تمار زندربغ لفتح تحقيق في قتل وجرح مئات الفلسطينيين على حدود قطاع غزة قال ليبرمان: "في الحقيقة إن رئيس حزب ميرتس يمثل الفلسطينيين وليس اسرائيل، فمكان حزب ميرتس و حزب القائمة العربية المشتركة في رام الله وليس في الكنيست"، كما قال.

كما وجه ليبرمان انتقادا للصحافي الاسرائيلي كوبي ميدان في راديو اذاعة الجيش ( غالي تساهل)، والذي انتقد قتل الجيش لأبرياء فلسطينيين على حدود غزة.

وقال ليبرمان، "إن هذا الصحفي يخجل كونه "اسرائيلي"، وانا لن اتدخل في الراديو ولكن قائد الراديو قام باستدعائه، ولكني اخجل من ان صحافي اسرائيل يعمل في قناة راديو اسرائيلية عسكرية ينتقد الجيش فعليه ان يطير من تلك القناة والا تخط قدمه داخل مبنى قناة الجيش"