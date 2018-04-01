الشيخ خضر عدنان: كل تأخير في سفر المحرر عز الدين مشاركة في إعدامه البطيء

وجه القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان، نداءً لإنقاذ حياة الأخ المحرر طارق عز الدين خاصة بعد تدهور حالته الصحية، معتبراً أن كل تأخير بسفره مشاركة في إعدامه البطيء.

وحمّل الشيخ عدنان في تصريح صحفي، الجهات المصرية المسؤولية الأخلاقية الأولى لذلك، قائلاً: "لن نغفر لأي كان إن حصل لا قدر الله تعالى له أي مكروه.

وأضاف: "مع تواتر الأخبار من غزة برفض الاحتلال سفره للعلاج في الخارج عبر مصر، أجزم تورط أيدي الاحتلال الخبيثة الأثمة بتدهور حالته الصحية".

ودعا الشيخ عدنان، قيادة الفصائل الفلسطينية والإخوة المحررين في تركيا وسوريا ولبنان وقطر إلى بذل كل جهدهم قبل فوات الأوان.

وفي السياق، دعت عائلة المحرر طارق عز الدين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة المصرية في رام الله يوم الثلاثاء (12 ظهرا)، للضغط على السلطات المصرية لتمكينه من المرور عبر معبر رفح وتوفير العلاج له من سرطان الدم.



