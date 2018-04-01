مصادر أمريكية لـ "هآرتس": صفقة القرن ستفاجئ الجميع

قالت مصادر أمريكية لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للتسوية بين "اسرائيل" والفلسطينيين ستفاجئ الجميع.

و نقلت الصحيفة العبرية عن المصادر قولها: إنه قبل شهر ونصف على مراسم نقل السفارة الامريكية من "تل ابيب" للقدس، اصرت المصادر الأمريكية بان خطة صفقة القرن ستفاجئ الجميع، وان الخطة لا زالت باقية رغم مقاطعة السلطة الفلسطينية للإدارة الامريكية.

وحسب المصادر، فان مقاطعة السلطة الفلسطينية للإدارة الامريكية بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس ترامب في ديسمبر الماضي، كان أمر متوقع ولم تفاجئهم.

وقالت المصادر: "الادارة الامريكية مصرة على عرض الخطة ليتم قبولها في الجانب "الاسرائيلي" والفلسطيني".