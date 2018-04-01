في اليوم الثالث لمسيرة العودة.. 9 إصابات برصاص الاحتلال

أصيب تسعة مواطنين فلسطينيين، اليوم الأحد؛ بينهم حالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي مقتضب له مساء اليوم، بأن تسعة فلسطينيين أصيبوا بأعيرة نارية في اليوم الثالث لمسيرة العودة الكبرى.

وأوضح القدرة، أن من بين الإصابات، إصابة حرجة بالرأس، ووقعت شرق خانيونس، مبينًا أن الإصابات بالإضافة لإصابة خانيونس، كانت على النحو التالي؛ 5 في جباليا، واحدة في غزة، وإصابتان في البريج.

واعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول (الجمعة)، على فعاليات فلسطينية سلمية قرب الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948، إحياءً للذكرى السنوية الـ 42 لـ "يوم الأرض"، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة 1416 شخصاً، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

وتعود أحداث "يوم الأرض" إلى تاريخ 30 آذار/ مارس 1976، التي استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال لمساحات واسعة من أراضيهم.