''هآرتس'': ''إسرائيل'' فاشلة

علقت صحيفة "هآرتس" العبرية، على الدعاية التي دشنتها "إسرائيل" ضد مسيرة العودة التي انطلقت الجمعة الماضية؛ من أجل إحباطها، قائلة: إن "إسرائيل فشلت في المعركة الدعائية أمام الجماهير الفلسطينية المشاركة بالمسيرة".

وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم الأحد، أن "إسرائيل فشلت بعد محاولتها تصوير مسيرة العودة التي شارك فيها عشرات الآلاف في قطاع غزة الجمعة محاولة لاجتياح الحدود".

وتابعت: "محاولة إسرائيل تزويد صناع القرار بالغرب بأدلة اختراق مسلحي حماس للسياج واستغلال حركة الاحتجاج فشلت أمام مشهد تلقي شاب رصاصة في ظهره ومقتل 15 فلسطينيًا".

وأوضحت الصحيفة، أن "السياج الأمني لم يتعرض لأذى ونجحت حماس في تحدي وإحراج (إسرائيل) ومحمود عباس والسلطة وإذا لم يجد القادة العسكريون سبيلاً لإحباط مساعي اختراق السياج دون التسبب في سقوط ضحايا فإن مأزق (إسرائيل) سيستمر في الاتساع".