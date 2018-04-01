في عظة الأحد..بابا الفاتيكان يندد بقتل العزل في غزة

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى إرساء السلام في الأراضي المقدسة، منددا بقتل العزل في الأراضي المقدسة، وذلك بعد يومين من استشهاد 16 فلسطينيا برصاص الاحتلال في "يوم الأرض والعودة" بقطاع غزة.

وجاءت دعوة بابا الفاتيكان في عظته اليوم الأحد، بقداس عيد الفصح من ساحة القديس بطرس في روما والتي يحضرها عشرات الآلاف حيث قال: "إن الصراع في الأراضي المقدسة لم يسلم منه المسالمون".

كما دعا بابا الفاتيكان إلى إنهاء "المذبحة" في سوريا، مطالبا بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول للمناطق التي تعاني هناك، ودعا أيضا لإرساء السلام في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.