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الجيش الإسرائيلي ينشر الاسلاك الشائكة على طول حدود غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:13 - 01 ابريل 2018
اسلاك شائكة اسلاك شائكة
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نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسلاك شائكة جديدة على طول حدود قطاع غزة تحسبا لتصاعد التظاهرات خلال الأيام المقبلة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مختلفة، لقطات مصورة لنشر الجيش الأسلاك الجديدة على طول الحدود للتصدي للمتظاهرين بعدة طرق.

ويأتي ذلك في وقت استأنفت فيه قوات الهندسة الإسرائيلية جهودها للبحث عن الأنفاق على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

واستشهد يوم الجمعة الماضي 15 فلسطينيًا وأصيب نحو 1500 آخرين خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة وسط تعزيزات إسرائيلية غير مسبوقة.

 

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