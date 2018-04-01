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فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:09 - 01 ابريل 2018
الجامعة العربية الجامعة العربية
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أعلن السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث جرائم اسرائيل ضد المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا.

وقال اللوح في تصريح لوكالة "وفا" الرسمية، إن الاجتماع سيبحث الجرائم الاسرائيلية ضد المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة العودة الكبرى بمناسبة يوم الارض الجمعة الماضي للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والذى كفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة ضد المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة راح ضحيتها 16 شهيدا، واكثر من 1500 جريح في انتهاك اسرائيلي جسيم لقانون حقوق الانسان الدولي والقانون الدولي الإنساني .

 

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