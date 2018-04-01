الجزائر تدين المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة

أدانت جمهورية الجزائر، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة وأدت إلى استشهاد 16 فلسطينيا في الهبة التي أقيمت بمناسبة يوم الأرض.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد: "ندين بأشد العبارات, المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المشاركين في المسيرات السلمية التي نظمها الشعب الفلسطيني بمناسبة إحياء الذكرى الـ 42 ليوم الأرض".

ونددت الجزائر بقوة بالتصعيد الإسرائيلي الخطير، واصفة إياه بـ"الانتهاك الصارخ" للمواثيق والقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي لـلتعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطيني الأعزل.

وحيت الجزائر أرواح الشهداء التي ارتقت إلى بارئها، وجددت تضامنها مع فلسطين شعبا وحكومة، وأكدت استمرار مساندتها لشعبنا في نضاله المشروع، من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.