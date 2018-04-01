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فيديو: غضب بعد نشر فيديو لتعذيب وحشي لحصان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:35 - 01 ابريل 2018
تعذيب حصان تعذيب حصان
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أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل شبانا يعذبون حصاناً بالضرب في محافظة طرابلس شمالي لبنان.

وأكّد حساب قوى الأمن الداخلي اللبناني على تويتر أنّه "تم انقاذ الحصان وتسليمه لإحدى الجمعيات المختصة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص لتوقيف الفاعل.

وكانت عدد من الجمعيات قد تحركت لتقديم شكوى ضد كل من يظهره التحقيق فاعلاً بعد تبيان وجود اكثر من شخص في الفيديو.

وكان أحد الأشخاص قد قام بتصوير لقطات قاسية لمروض ومدرب أحصنة في مدينة طرابلس، وهو يضرب الحصان بسيخ غليظ من الحديد على رجليه حتى سقط أرضاً، خائر القوى، ليتابع الرجل ضرب الحيوان الضغيف على بطنه ورجليه.

 

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