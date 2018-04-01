مشعل: غزة اربكت الاحتلال وفي جعبتها الكثير

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة (حماس)، خالد مشعل، إن الاحتلال الإسرائيلي ظنّ أن فلسطين لقمة سائغة، فاكتشفوا أن شعبها معدن لا ينكسر، وأنهم لن يستطيعوا إخماد المقاومة، مشيرا الى ان الوضع الفلسطيني صعب وهناك ضغط هائل على غزة ويراد كسرها بعد ان اصبحت شوكة في حلوقهم عبر الحصار والتجويع والتآمر على سلاح المقاومة.

واضاف مشعل ان العقل الوطني في غزة فاجأ العالم بانفجار سلمي أربك الاحتلال وجعله يريد التخلص منه بأسرع ما يمكن، مؤكدا ان صفقة القرن لن تمر وستسقط كما سقطت كل المشاريع، وهي أعجز من أن تقف امام إرادة الشعب.

وأكد مشعل أن الدور التركي في دعم فلسطين والقدس كبير، مشددا على أهمية القدس التاريخية كمدينة مقدسة لدى المسلمين، متابعا قوله: "لن تجدوا على أرض فلسطين إلا شعبا شجاعا".

ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني لن ينسى شهداء مرمرة ودماءهم، فهم فخر لتركيا ولأهل فلسطين، وتراب غزة يفخر بشهداء تركيا، ولكم اليوم يا أهل تركيا نصيب متجدد في فلسطين، وزرعكم يتجدد هناك، وفق قوله.

وأشار مشعل إلى أن نتنياهو رأى الأزمات تجتاح الأمة ورأى ضعفها، ووجد في البيت الأبيض رجلا متطرفا وهو ترامب، وظن أنها الفرصة الذهبية لتصفية القضية، وبدأت تطبخ في غرف الظلام ما يسمى بصفقة القرن، ولمسوا من أطراف الأمة الإسلامية من يمشي معهم في القرار.

واضاف : "ما علم نتنياهو أن القدس روحنا وتاريخنا ومستقبلنا ومصيرنا وآية في كتاب الله"، موضحا أن الاحتلال "بدأ يعلم أن مؤامراته لن تمر، فلذلك بدأ بمخطط جديد، للقضاء على حق العودة، وإحكام السيطرة على القدس، وتجفيف منابع الدعم لحماس".

وتابع: الاحتلال منع السلاح عن أهلنا في الضفة والقدس، فوجدوا الدعس والطعن، لأن شعبنا يبدع في الدفاع عن نفسه، وتعود الاحتلال الإسرائيلي سابقا على الصواريخ من غزة، لكن هذه المرة فاجأتهم غزة بما هو جديد، لأن غزة في جعبتها الكثير، مشددا على أنه لا تفريط بحق العودة، ولا اعتراف بشرعية الاحتلال، ولا استسلام أمام الحصار.