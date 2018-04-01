أسرة الجندي "منغستو" تقيم خيمة اعتصام أمام منزل نتنياهو

أقامت أسرة الجندي الأسير في قطاع غزة "أبارا منغستو" خيمة اعتصام أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المصادر العبرية إن أسرة منغستو أقامت خيمة الاعتصام أمام منزل نتنياهو في القدس احتجاجاً على عدم قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل أي جهود للإفراج عنه.

وفي يوليو 2015 سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر نبأ اختفاء "منغستو" من ذوي الأصول الأثيوبية، وذلك بعد تسلله إلى غزة عبر السياج الأمني قبل 10 أشهر (سبتمبر 2014).

وبث الاعلام العبري للمرة الأولى في الفترة الماضية لقطات فيديو تظهر ذهاب الجندي إبراهيم منغستو إلى قطاع غزة والذي تم أسره من قبل المقاومة الفلسطينية.

وتظهر المقاطع التي تبث للمرة الأولى تتبع كاميرا مراقبة قرب شاطئ زيكييم المسافة التي سار بها الجندي منغستو وحيداً على الشاطئ خلال ساعات النهار، دون أن يجري اعتراضه أو إيقافه، قبل أن يتمكن من اجتياز الجدار الحدودي الذي يفصل الأراضي المحتلة عام 1948 عن القطاع.