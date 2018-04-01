ماذا قال هنية لطفل "البصلة والكمامة"؟!

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) اليوم الأحد الطفل محمد عياش، صاحب الصورة القوية والمعبرة والتي التقطت له خلال مسيرة العودة على حدود قطاع غزة الجمعة الماضية.

وأعرب هنية عن اعتزازه وافتخاره بأطفال فلسطين وبشعبنا البطل وبعوائله الكريمة التي أنجبت هذا الجيل الشجاع والمقدام أمثال محمد عياش وفارس عودة وعهد التميمي ومحمد الدرة.

وأكد ان أطفال فلسطين وغزة الصامدة الذين تحدوا وبكل شجاعة الاحتلال الإسرائيلي وترسانته العسكرية قد أوصلوا رسالة قوية للعالم أجمع مفادها أن شعبنا الفلسطيني صامد على أرضه لن يقهر ومصمم على العودة وكسر الحصار.

وفي نهاية اللقاء قدم هنية للطفل محمد عياش درع مفتاح العودة تكريما له على شجاعته وبطولته ورفعه اسم فلسطين وغزة عاليا بين الأمم.

والطفل عياش هو ابن مدينة يافا ، حيث انتشرت صورته وهو يتحدى قنابل الغاز التي يطلقها الاحتلال الاسرائيلي ، متردياً قناع على وجه وبداخله "بصلة".

وانتشرت صورة الطفل عياش على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ، كما انتشرت كذلك في وسائل الاعلام المحلية والإقليمية والعالمية ، في رسالة تعبر عن صمود أطفال الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الاسرائيلي.











