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جلسة لتمديد توقيف الصحفي عبد الحق الأربعاء المقبل

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:11 - 01 ابريل 2018
بكر عبد الحق بكر عبد الحق
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه من المقرر أن تعقد جلسة تمديد توقيف للأسير الزميل بكر عبد الحق من مدينة نابلس، يوم الأربعاء المقبل، في محكمة "بيتح تكفا".

وأوضح محامي الهيئة نسيم أبو غوش، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عقب زيارته للمعتقل في مركز توقيف "بيتح تكفا"، بعد رفع أمر منع اللقاء بمحاميه، الذي استمر 7 أيام، أن التحقيق ما زال مستمراً مع الصحفي عبد الحق.

يذكر أن الأسير عبد الحق يعمل مراسلاً صحفياً في تلفزيون فلسطين، وكان الاحتلال اعتقلته بتاريخ 23 آذار الماضي، عن معبر الكرامة أثناء عودته من السفر، وتم تمديد توقيفه يوم الأحد الماضي لمدة 11 يوماً.

 

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