شبكة المنظمات الأهلية تطالب بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي

استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بما فيها استخدام القوة المميتة بحق التظاهرات السلمية ضمن مسيرة العودة شرق قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد وجرح مئات المواطنين الفلسطينيين.

وأدانت الشبكة الموقف الأمريكي في تعطيل قرار إدانة الاحتلال الاسرائيلي والذي يشكل انحيازاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي، الأمر الذي قد يشكل ضوءً أخضراً للاحتلال للاستمرار في عدوانه على شعبنا الفلسطيني.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بمحاسبة قوات الاحتلال الاسرائيلي على الانتهاكات التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا العزل وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وشددت الشبكة على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك انجاز المصالحة الوطنية وتجاوز كل الخلافات وتوفير كل الدعم لمسيرات العودة.

وتوجهت الشبكة بالتحية لأبناء شعبنا الفلسطيني "الذي خرج موحداً مطالباً بحقوقه الثابتة والمشروعة بالعودة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ورفض قرارات ترامب الجائرة والتأكيد على مطالبه في إنهاء الحصار وتحقيق الوحدة الوطنية".