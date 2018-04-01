بنك فلسطين يحوز على حوالي نصف تداولات البورصة

حاز سهم بنك فلسطين على حوالي نصف تداولات البورصة بقيمة 404 آلاف دولا أميركي.

وسجل مؤشر القدس انخفاضا بنسبة 0.38%، اليوم الأحد، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 821 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 563.40 نقطة، منخفضا 2.17 نقطة، عن آخر جلسة تداول، مدفوعا بتراجع مؤشر غالب قطاعاته، مع ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.08%.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.80%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.26%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.26%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 366 ألف سهم، في 163 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 19 شركة، انخفض منها سهم 8 شركات، وارتفع سهم 9 شركات، واستقر سهم شركتي العقارية التجارية للاستثمار، وفلسطين للاستثمار العقاري.

وانخفض سهم شركات التأمين الوطنية، والبنك الوطني، وبنك فلسطين، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، وبنك القدس، والاتصالات الفلسطينية.

والشركات الرابحة هي: المجموعة الأهلية للتأمين، والفلسطينية للكهرباء، والعالمية المتحدة للتأمين، والوطنية لصناعة الكرتون، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، ومطاحن القمح الذهبي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الاستثمار الفلسطيني.