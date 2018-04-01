3 إصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات على حدود غزة

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في قدميهما خلال مواجهات اندلعت في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، نقلا على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج، وحالتهما وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزون في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، صوب مجموعة من الشبان الذين اقتربوا من السياج الفاصل نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وتتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في المناطق الحدودية لليوم الثالث على التوالي، في إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.