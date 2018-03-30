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إصابة الزميل الصحفي محمود مرتجى برصاص الاحتلال شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة.
  • 17:00 - 30 مارس 2018
الزميل الصحفي محمود مرتجى الزميل الصحفي محمود مرتجى
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أُصيب، عصر اليوم السبت، الزميل الصحفي محمود ممدوح مرتجى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تغطيته مسيرة العودة الكبرى شرق مدينة غزة، ليرتفع عدد الصحفيين المصابين برصاص الاحتلال إلى أربع إصابات.

وأفاد مراسلنا أن الزميل الصحفي مرتجى أصيب إصابة متوسطة، ونقل إلى مستشفى الشفاء الطبي لتلقي العلاج اللازم.

في السياق، أُصيب ثلاثة صحفيين، ظهر أمس الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطية فعاليات مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن المصورين الصحفيين أحمد معمر وأحمد قفة ومحمد جودة أصيبوا برصاص القناصة الإسرائيليين شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

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