دعم الصحفيين:72 انتهاكاً "إسرائيلياً" بحق الإعلاميين خلال آذار المنصرم

شهد شهر آذار/مارس 2018، تصعيداً في الانتهاكات التي اُرتكبت بحق الحريات الإعلامية في فلسطين، كان آخرها استهداف الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة العودة السلمية تزامناً مع ذكرى يوم الأرض.

وقد رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال شهر آذار/ مارس الماضي ما مجموعه (72) انتهاكاً "إسرائيلياً"، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال كَثَفت ووسعت من اعتداءاتها بحق الصحفيين، بغية إسكات صوتهم ومنعهم من نقل الحقيقة إلى العالم.

الانتهاكات "الإسرائيلية":

وارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" القسم الأكبر والأخطر من مجموع الانتهاكات التي سجلت خلال شهر آذار2018، حيث لُوحظ بوضوح تصاعد اعتداءات الاحتلال لقطع الطريق أمام وسائل الإعلام الفلسطينية ومنعها من تغطية ممارساته العدوانية عبر قمع وردع الصحافيين بشتى الطرق.

ومن أبرز الانتهاكات "الإسرائيلية" التي تم رصدها خلال شهر آذار الماضي، الإمعان المفرط بالقوة من قبل الاحتلال في استهداف الصحفيين وإصابتهم والاعتداء عليهم إما بالاستهداف المباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو ضربهم وتعريضهم للاختناق من الغاز السام الذي يلقيه جيش الاحتلال نحوهم وخلال ممارسة عملهم.

وقد أًصيب أكثر من (23) صحافياً ومصوراً في الضفة المحتلة وقطاع غزة خلال تأديتهم عملهم المهني، كان آخرها إصابة أكثر من 17 صحفي من قبل الاحتلال خلال تغطيتهم مسيرة العودة في قطاع غزة.

كما وَثَقت لجنة دعم الصحفيين اعتقال واحتجاز واستدعاء( 12) من الإعلاميين والصحفيين والمصورين على أيدي الاحتلال الاسرائيلي، بينما سجلت لجنة "دعم الصحفيين" (7) حالة تمديد وتأجيل اعتقال وتثبيت حكم للصحفيين في سجون الاحتلال.

وسجلت اللجنة (6) عمليات اقتحام وتفتيش بحق حراس الحقيقة، وفي أعقاب الدهم والتفيش صادرت قوات الاحتلال معدات وعاثت فساداً وتدميراً والتي بلغت(4) حالات.

في حين منعت قوات الاحتلال (9) حالات منع من التغطية، و(3) حالات منع من السفر، كما أجبرت عدد (1) من الصحفيين على دفع غرامة مالية، وإهانة للصحفيين بانتحال مهنة الصحفي عدد(1).

وتعمد الاحتلال بالتواطؤ مع إدارة الفيس بوك وقيامها بحذف صفحات العديد من الصحفيين والنشطاء عُرف منهم (4) صفحات لمؤسسات إعلامية تحت حجج التحريض الواهية.

وبشأن الانتهاكات بحق الصحفيين داخل سجون الاحتلال سجلت عدد (2) حالة.

انتهاكات داخلية:

وسجلت اللجنة عدد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين من قبل جهات فلسطينية، حيث سلجت (14) انتهاكاً: تمثلت في اعتقال (1) وهو عماد أبو عواد من البيرة بالضفة المحتلة، وإصدار حكم وتأجيل عدد (4) من بينهم اثنين من غزة، واقتحام عدد(1)، واستدعاء(2) بينهم واحد من غزة، واحتجاز (3) من غزة، كما بلغ عدد حالات المنع من التغطية (3) حالات.

وفيما يلي تفاصيل لأهم الانتهاكات الاسرائيلية التي رصدتها لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر مارس /اذار 2018

1-3-2018: محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية تشترط على الصحفي الأسير رغيد طبيسة لدفع غرامة مالية قدرها 15 الف شيقل وكفالة شخصية من اثنين يحملون جنسية الداخل المحتل للإفراج عنه، وأمهلت المحكمة النيابة 72 ساعة لاستئناف القرار, وانتهت المهلة وتم رفض القرار وتأجيل وتمديد اعتقاله. وكان الصحفي طبسية قد اعتقل على يد قوات الاحتلال يوم 24/9/2017 من منزله في حي النقار في قلقيلية، وهو يعمل مذيعاً في فضائية النجاح بمدينة نابلس.

2-3-2018: أصدرت قوات الاحتلال قرارا بالاعتقال الاداري بحقّ الأسيرة الصّحفية بشرى الطويل، شمال القدس لمدّة أربعة شهور، وهي أسيرة محرّرة، أعاد الاحتلال اعتقالها في الأول من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، وأصدر بحقّها في البداية قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة ستة شهور

2-3-2018: إصابة عصام الريماوي مصور صحيفة الحياة الجديدة برصاص مطاطي في يده خلال تغطيته مسيرة بلعين غرب رام الله والتي قمعتها قوات الاحتلال.

3-3-2018: الاحتلال ينتحل مهنة الصحفي وينفذ جريمة استباحة حرم جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس طلبتها ما يشكل استباحة للقوانين والاعراف الدولية، ومساً خطيراً بالمهنة السامية وتعرض حياة الصحفيين للخطر الفعلي.

4-3-2018: إدارة الفيس بوك تحذف 4 صفحات عن موقع من ضمنها وكالة الراي الفلسطينية للمرة السابعة لمدة شهر.

5-3-2018: حذفت إدارة "فيسبوك" نحو 100 من الحسابات والصفحات الفلسطينية التي تعود لمؤسسات إعلامية ونشطاء بزعم التحريض وانتهاك المعايير، وهي تهم تُلصق بالصفحات التي تكشف الانتهاكات الإسرائيلية. منها صفحة قناة الأقصى الفضائية 9 مرات، ووكالة الراي، ووكالة صفا ، ووقعت "فيسبوك" مؤخرًا اتفاقًا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمراقبة المحتوى الفلسطيني وحذف ما يمس الاحتلال.

9-3-2018: إصابة الصحفي عادل أبو نعمة" مراسل وكالة رويترز في أريحا خلال تغطيته للمواجهات على المدخل الجنوبي لأريحا.

9-3-2018: منعت الشرطة الإسرائيلية الصحافيّين الفلسطينيين من تغطية الماراثون الإسرائيلي في شارع المصرارة في مدينة القدس، وكذلك منعتهم من تصوير الماراثون الفلسطيني الذي أقيم بالتوازي معه.

12-3-2018: الاحتلال يقتحم منزل الصحفي حمزة السيوري ويعبث بمحتوياته، كما صادر مبلغاً من المال من منزله في مدينة الخليل المحتلة.

12-3-2018: منع الصحفي طارق عز الدين مدير إذاعة صوت الأسرى من السفر للعلاج خارج القطاع غزة ، وهو مريض بالسرطان.

12-3-2018 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، مشهور الوحواح، وطاقماً صحفياً من تلفزيون فلسطين، ومعدات تصوير، بعد توقيفهم قرب معسكر بمدينة الخليل لنحو نصف ساعه، قبل أن يتم الإفراج عنهم.

13-3-2018: احتجزت قوات الاحتلال، مصور تلفزيون فلسطين طارق أبو زيد، والمراسل أحمد شاور في جنين على حاجز عسكري قرب مدينة نابلس وذلك أثناء قيامهما بالتصوير.

13-3-2018: اعتقلت قوات الاحتلال طالبة الاعلام علا مرشود (21 عاما) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد استدعائها للمقابلة والتحقيق معها لعدة ساعات، وهي طالبة بكلية الاعلام قسم إذاعة وتلفزيون في جامعة النجاح بنابلس، وتعتبر من الناشطات الطلابيات في الجامعة.

13-3-2018: أجلت محكمة سالم العسكرية، جلسة النظر في قضية الأسير الصحفي رغيد طبسية (24عاماً) من قلقيلية، لمدة اسبوع.

14-3-2018: اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي نصر اشتية في قرية سالم شرق نابلس

14-3-2018: اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي عميد دويكات في بلدة روجيب والعبث بجهاز تسجيل الكاميرات .

14-3-2018: منعت المخابرات الإسرائيلية، مدير البرامج العامة في فضائية "القدس" الصحافي نواف العامر من السفر على معبر الكرامة الواصل بين الأراضي الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، "لأسباب أمنية"

16-3-2018: اصابة مصوّر وكالة "الأسوشيتد برس" نجيب الرازم برصاصة إسفنجية في فخذه الأيمن، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال وبين شبان فلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

17-3-2018: اقتحمت قوات الاحتلال منزل المصور الصحفي بهاء ابراهيم قبها من بلدة برطعة جنوب غرب جنين، وفتشته وعبثت بمحتويات المنزل، كما صادرت بطاقته الصحفية بحجة انه من أقارب الشاب علاء قبها الذي اصيب بعملية الدهس قرب يعبد جنوب غرب جنين.

18-3-2018: احتجاز مصور وكالة معاً الصحفي محمد حمامرة لمدة ساعتين، في الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعد منعه من التصوير لتقرير عن الأوضاع في منطقة جبل التكروري، واقتادوه الى داخل المعسكر القريب دون إبداء الأسباب.

20-3-2018: قررت محكمة عوفر العسكرية تثبيت الحكم بالافراج المشروط عن الأسير الصحفي رغيد طبيسة بدفع غرامة مالية قدرها 1500 شيقل وكفيلين اثنين من حملة الهوية الزرقاء.

22-3-2018: أفرجت قوات الاحتلال، عن الأسير الصحفي رغيد طبسية ( 25عاما ) بعد اعتقال دام ستة أشهر بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وارغمته بدفع غرامة مالية، ويعمل طبيسة مذيعا في "فضائية النجاح" وكان قد اعتقل بتاريخ 24/9/2017 من منزلي في حي النقار غرب مدينة قلقيلية .

23-3-2018: إصابة مصور تلفزيون فلسطين في قلقيلية محمد عناية برصاصة معدنية في الكتف خلال تغطية اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي في كفر قدوم شرق قلقيلية .

23-8-2018: إصابة مراسل تلفزيون فلسطين محمود فراش للاختناق بالغاز في الخليل.

23-3-2018: احتجزت قوات الاحتلال المصور الصحفي أكرم العمور لمدة ساعتين ومنعته من التصوير أثناء تغطيته لمواجهات بلدة تقوع شرق بيت لحم .

24-3-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي بكر عبد الحق“الجمعة” ، مراسل تلفزيون فلسطين في محافظة نابلس، أثناء عودته من السفر عبر “معبر الكرامة وحولته إلى التحقيق في المسكوبة في مدينة -القدس المحتلة”.

24-3-2018: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، مصور ومراسل تلفزيون فلسطين ثائر فقوسة، وعزمي بنات في قرية التوانة جنوب الخليل داخل جيب عسكري في المنطقة ومنعتهم من أداء عملهم.

24-3-2018: حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) دون سابق إنذار، بعد أن وصل عدد متابعيها إلى نحو 1.3 مليون متابع.

وبالإضافة إلى حذف الصفحة، عطّلت إدارة "فيسبوك" الحسابات الشخصية لمدراء الصفحة ومحرريها بشكل نهائي.

25-3-2018: الاحتلال يمنع الصّحفي بكر عبد الحق من اللقاء بمحاميه ويقبع في مركز توقيف وتحقيق "بيتح تكفا"، وكانت سلطات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 23 آذار الجاري، عن معبر الكرامة، أثناء عودته من السّفر.

26-3-2018: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الصحفي بكر عبد الحق من مدينة نابلس لمدة 11 يوماً. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عبد الحق أثناء عودته من السفر، على معبر الكرامة، ويعمل عبد الحق مراسلاً صحفياً لدى فضائية فلسطين.

27-3-2018: الاحتلال يقتحم منزل الصحفي المعتقل بكر عبد الحق ويستولي على متعلقاته.

27-3-2018: أجّلت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، محاكمة مقدّم الأخبار في فضائية "النجاح" الصحافي رغيد طبسية إلى الثالث من حزيران /يونيو المقبل، بعد الإفراج عنه في 22 آذار الحالي بغرامة مالية باهظة وشروط صعبة.

29-3-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الصحفي ثائر شريتح مدير الاعلام في هيئة شؤون الاسرى والمحررين ، من منزله في قرية المرزعة الغربية، بمحافظة رام الله والبيرة.

30-3-2018: اصابة الصحفي والمصور علي يوسف العدوي والذي أصيب بقدمه خلال تغطيته مسيرة العودة وسط قطاع غزة.

30-3-2018: إصابة الصحفي محمد جودة بقنبلة غاز اثناء تغطيته مسيرة العودة وسط قطاع غزة.

30-3-2018: إصابة الصحفيين أحمد معمر بالبطن، وأحمد قفة برصاص الاحتلال بالقدم خلال مسيرة العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

30-3-2018: إصابة الصحفي هيثم عفانة بالاختناق اثناء تغطيته مسيرة العودة شرق رفح.

30-3-2018: إصابة عدد من الصحفيين بالاختناق لاستنشاق الغاز السام أثناء تغطية مسيرة العودة الكبرى شرق غزة عرف منهم طاقم قناة الغد، وأشرف أبو عمرة، ونفين سليم، ومحمد الكحلوت، وسامر الزعانين.

30-3-2018: إصابة الصحفي محمود مدوخ من طاقم ميديا تاون من قبل جنود الاحتلال الذين كان يصورهم وأطلقوا عليه النار مباشرة خلال تغطيته مسيرة العودة

‏30-3-2018: قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم للمواجهات التي جرت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

31-3-2018: إصابة الصحفي محمود مرتجى أحد طاقم عمل موقع أخبار فلسطين، بطلق ناري في الظهر اثناء تواجده على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

31-3-2018: اصابة العديد من الصحفيين أثناء تغطية مسيرة العودة منهم الصحفي احمد معمر بالرصاص في بطنه شرق خانيونس للمرة الثانية، والصحفي لؤي الغول، والصحفي محمد جودة باستنشاق الغاز المسيل للدموع شرق مدينة غزة للمرة الثانية، و اصابة الصحفية امنة الدبش جراء اصابتها في قنبلة غاز مسيلة للدموع بشكل مباشر في قدمها شرق كارني، وهالة الحسنات من وكالة النهار الإخبارية أصيب بقدمها، وحسين أبو خريس إصابة مباشرة قنبلة غاز بالقدم شرق خان يونس.

31-3-2018: اصابة الصحفي سامي مصران مراسل فضائية الاقصى بالاختناق نتيجة لاستهداف سيارة البث بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال شرق غزة.الاحتلال الإسرائيلي .

31-3-2018: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين خلال تغطيتهم الوقفة التضامنية، وقفة تضامنية في باب العمود بمدينة القدس المحتلة للتضامن مع قطاع غزة، ومنعتهم من تصوير .

31-3-2018: قوات الاحتلال تمنع الصحفيين من تغطية المواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وتطلب منهم التراجع.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية التي رصدتها لجنة دعم الصحفيين خلال شهر مارس /اذار2018

1-3-2018: مخابرات السلطة في الضفة تعتقل الإعلامي الصحفي عماد أبو عواد معد برنامج المشهد الصهيوني على قناة القدس بعد مداهمة منزله في البيرة بالضفة المحتلة، ما دفعه للاضراب عن الطعام والماء في سجون امن السلطة .

1-3-2018:منعت أجهزة السلطة بعض القنوات التلفزيونية والمؤسسات الصحفية من دخول حاجز بيت حانون وتعطيل عملهم في تغطية زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

3-3-2018: أبلغت محكمة الصلح في جباليا شمال قطاع غزة، مراسل صحيفة "البديل" المصرية الصحافي عامر بعلوشة، بأنها حدّدت الحادي والثلاثين من آذار موعداً لمحاكمته بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا".

6-2-2018: حقّق جهاز الأمن الداخلي " في مدينة خانيونس، مع المصوّر الصحافي الحرّ إيهاب فسفوس بعد استدعائه، إثر إعداده ونشره تقريراً صحافياً عن تجاوزات قامت بها بلدية قرية بني سهيلا شرق خانيونس.

13-3-2018: احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة في قطاع غزة، مصوّر تلفزيون "فلسطين" الرسمي محمد العرابيد ومصوّر صحيفة "دنيا الوطن" الإلكترونية محمود إكّي لعدة ساعات، فيما عرقلت عمل مصوّر فضائية النجاح المحلية نضال الوحيدي، بعد الانفجار الذي تعرّض له موكب رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدلله في شمال القطاع.

14-3-2018: محكمة الصلح بنابلس تحول الصحفي طارق أبو زيد مراسل فضائية "الأقصى" الى محكمة الجنايات الكبرى بدعوة عدم اختصاصها ، حيث اعتقل أبوزيد بموجب قانون الجرائم الإلكترونية .كانت الأجهزة الأمنية في نابلس اعتقلت الصحفي طارق أبوزيد في شهر أب/أغسطس الماضي ، بموجب قانون الجرائم الألكترونية، بتهمة نشر أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة، بسبب تقارير عن معتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب بالضفة الغريبة.

20-3-2018: حقّق جهاز المخابرات الفلسطيني، مع الصحافي الحرّ مصعب شاور، على مدى يومين متتاليين، عن عمله الصحافي وما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استدعائه من منزله في الخليل.

21-3-2018: أجّلت محكمة الصلح في جباليا شمال قطاع غزة، محاكمة مراسل صحيفة "البديل" المصرية في قطاع غزة الصحافي عامر بعلوشة إلى الثالث من أيار/مايو المقبل، بتهمة "سوء استخدام التكنولوجيا".

22-3-2018: أجّلت محكمة بداية رام الله، بصفتها محكمة استئناف، قرارها بشأن قضية مراسل قناة "فلسطين اليوم" الصحافي جهاد بركات إلى 24 أ يار/مايو المقبل.

25-3-2018: احتجزت الأجهزة الأمنية في غزة الصحفي محمود زغبر مراسل "بوابة الهدف الإخبارية " أثناء تغطيته أحداث جامعة الأزهر لعدة ساعات والتحقيق معه ومصادرة الكاميرا الخاصة به.

27-3-2018: منَع الأمن الخاص بجامعة الأزهر في مدينة غزة، مراسل فضائية "الكوفية" باسل العطار من تغطية اعتصامات طلاب الجامعة التي انطلقت احتجاجاً على إجراءات الإدارة بحقهم.

لجنة دعم الصحفيين

الأحد 1 أبريل 2018م