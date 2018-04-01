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الاحتلال يمنع رفع الأذان 52 وقتا في المسجد الإبراهيمي الشهر الماضي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:20 - 01 ابريل 2018
الابراهيمي الابراهيمي
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قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف لأكثر من 52 وقتا للصلاة خلال شهر آذار الماضي؛ بحجة إزعاج المستوطنين.

وأوضح ادعيس في تصريح صحفي، صدر عن الوزارة اليوم الأحد "أن هذه السياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين، ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد الشريف، إلى جانب الإجراءات العسكرية المشددة على المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إليه،  ومواصلتها تدنيس باحاته، وأركانه".

واعتبر ذلك "تعديا على الديانات السماوية، وحرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية"، مضيفا ان كل الأشهر تتمثل بهذه السياسة، وتتنوع اساليب الاحتلال في النيل من المسجد الابراهيمي، والمرابطين فيه، وتحاول جاهدة بحجج واهية لا تنطلي على أحد احكام السيطرة عليه.

وبين ادعيس أن قوات الاحتلال تخضع المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الالكترونية، والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي، والبلدة القديمة من مدينة الخليل، وتواصل مضايقتها لهم.

ودعا المواطنين لضرورة التواجد الدائم في المسجد الابراهيمي، والمرابطة فيه كل الوقت؛ لتفويت الفرصة على الاحتلال، وأذرعه التنفيذية.

 

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