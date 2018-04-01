أكثر من 200 متطرف يقتحمون الأقصى

اقتحم مايقارب من 200 مستوطنًا منذ ساعات صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

ويأتي اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، في الوقت الذي يتزامن مع توافد "الإسرائيليين" المتوقع على حائط البراق بمناسبة عيد الفصح في ظل ترتيبات اتخذتها الشرطة "الإسرائيلية" التي ستغلق طريق باب الاسباط أمام حركة السيارات وستمنع المواطنين من الوصول الى وادي حلوة وباب المغاربة جنوب المسجد الأقصى.

ويتوقع أن يستمر الاغلاق الذي تقوم به الشرطة الاسرائيلية سنويا وتسمح فيه للحافلات الاسرائيلية بالمرور فقط طيلة ساعات النهار من اليوم الأحد حتى ظهر يوم الخميس القادم عشية انتهاء عيد الفصح الاسرائيلي.









