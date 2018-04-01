الاحتلال يعزز من نشر "القبة الحديدية" في غلاف غزة

أعلنت مصادر عبرية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عزز من نشر بطاريات القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت مصادر للقناة العاشرة العبرية، أن قوات الاحتلال نشرت بطاريات القبة، تحسباً وخشية من إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وتشهد المناطق الحدودية توتراً شديداً زادت حدتها يوم الجمعة الماضي حيث ارتقى 15 شهيداً فيما أصيب أكثر من 1800 جريحاً، حيث أعلنت قوات الاحتلال في وقت لاحق أن كافة المناطق الملاصقة لحدود قطاع غزة هي منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت نيرانها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق البريج وسط قطاع غزة، فيما اعتقلت شاباً بزعم اجتيازه السياج الفاصل شرق القرارة.