ضابط "إسرائيلي": المواجهات على حدود غزة تراجعت قليلاً

قال ضابط "إسرائيلي" كبير في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إن حدة المواجهات بين جنود الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين العزل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تراجعت قليلاً.

وكان عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين تظاهروا يومي الجمعة والسبت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه المحتلة.

فيما أكدت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى أمس السبت أن فعالياتها ستستمر خلال الأيام القادمة وستكون بوتيرة مختلفة عما شاهده العالم أمس، منوهًا إلى أن المسيرات ستصل ذروتها في الـ15 من مايو المقبل بـ"حدث أضخم".

واستشهد الجمعة الماضية، "اليوم الأول" للمسيرات 15 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 1500 آخرين جراء استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" للمتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرة، فيما أصيب أمس السبت "اليوم الثاني للمسيرة" أكثر من 40 مواطناً برصاص الاحتلال في كافة مناطق التماس شرق قطاع غزة.

من جانب أخر استأنفت وحدة الهندسة في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، العمل في الجدار الاسمنتي على طول الحدود الشرقية مع قطاع غزة والذي توقف بناءه مساء الخميس الماضي بسبب مسيرة العودة، وفقاً لموقع واللا العبري.