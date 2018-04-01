بماذا هدد ليبرمان المتظاهرين في المرة المقبلة ؟

هدد وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، صباح الأحد، حركة حماس باستخدام القوة بشكل أكبر وأكثر حدة ضد المتظاهرين في المرة المقبلة.

وقال ان 40 ألف فلسطيني شاركوا في المسيرات على الحدود على حد زعمه.

وشكك ليبرمان في أن يقدم الفلسطينيين على محاولة تجاوز الحدود مرةً أخرى بعد ما جرى يوم الجمعة، مضيفا "لن نتردد في استخدام كل الوسائل الموجودة في متناول أيدينا" على حد زعمه.

وأعرب عن استيائه من الأصوات الدولية و"الإسرائيلية" الداخلية من اليسار وخاصةً حزب ميرتس بشأن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ما جرى على الحدود، مؤكدا أنه لن يتم فتح تحقيق ولن تتعاون "إسرائيل" مع أي لجنة دولية بهذا الشأن.