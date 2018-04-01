ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

منتقداً المطالبات الدولية بالتحقيق

بماذا هدد ليبرمان المتظاهرين في المرة المقبلة ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:53 - 01 ابريل 2018
ليبرمان6 ليبرمان6
مشاركة

هدد وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، صباح الأحد، حركة حماس باستخدام القوة بشكل أكبر وأكثر حدة ضد المتظاهرين في المرة المقبلة.

وقال ان 40 ألف فلسطيني شاركوا في المسيرات على الحدود على حد زعمه.

وشكك ليبرمان في أن يقدم الفلسطينيين على محاولة تجاوز الحدود مرةً أخرى بعد ما جرى يوم الجمعة، مضيفا "لن نتردد في استخدام كل الوسائل الموجودة في متناول أيدينا" على حد زعمه.

وأعرب عن استيائه من الأصوات الدولية و"الإسرائيلية" الداخلية من اليسار وخاصةً حزب ميرتس بشأن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في ما جرى على الحدود، مؤكدا أنه لن يتم فتح تحقيق ولن تتعاون "إسرائيل" مع أي لجنة دولية بهذا الشأن.

 

 

متعلقات