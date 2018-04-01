سيناتور أمريكي يندد باعتداء "إسرائيل" على مسيرة العودة

أدان السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الأحد، قتل المتظاهرين الفلسطينيين خلال مسيرة العودة التي شهدها قطاع غزة الجمعة.



وأعلن ساندرز في سلسلة تغريدات له أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا أحرارا في الاحتجاج دون خوف.



وكتب عضو مجلس الشيوخ عن فيرمونت: "قتل المتظاهرين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية في غزة أمر مأساوي. من حق جميع الناس أن يحتجوا من أجل مستقبل أفضل دون رد عنيف".



وأضاف: "في هذه الأثناء، يبقى الوضع في غزة كارثة إنسانية. يجب أن تلعب الولايات المتحدة دورا أكثر إيجابية في إنهاء الحصار على غزة، ومساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على بناء مستقبل يعمل للجميع".



تصريحات ساندرز تجعله من بين أول السياسيين الأمريكيين الذين تحدثوا علنا ضد عنف يوم الجمعة.



وجاءت تغريدات ساندرز بعد انتشار مقاطع فيديو للمواجهات بين القوات الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين على وسائل الإعلام الاجتماعية، منها مقطع مصور يظهر مراهقا فلسطينيا يبلغ من العمر 19 عاما، تم إطلاق النار عليه برصاص قناصة.



واستشهد 16 متظاهرا سلميا فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1400 في قطاع غزة، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.