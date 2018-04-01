قتلى وإصابات في انهيار فندق من أربعة طوابق بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، صباح اليوم الأحد، مقتل عشرة أشخاص وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار فندق مكون من أربعة طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة وسط الهند.

وأشار مساعد نائب مفتش الشرطة راميش كيراد، إلى أن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين، موضحا أنه "على الرغم من أن المبنى قديم، ولكن لم يعرف سبب انهياره على الفور".

في حين، ذكرت تقارير إخبارية محلية، أن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.

وفي آب/ أغسطس الماضي، انهار مبنى عمره 117 عاما في المركز المالي مومباي، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلا.

يشار إلى أن انهيار المباني أمر متكرر في الهند، وكثيرا ما يتهرب مقاولون ومسؤولون من القوانين، أو يهملون في ضرورة تجديد المباني القديمة.