الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم طفل في مداهمات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم، شابين من بلدة الخضر قضاء بيت لحم بالضفة المحتلة، وشاب وطفل من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان، أن قوة للاحتلال اعتقلت الشقيقين حمزة ورأفت محمود الوحش بعد مداهمة منزلهما بمنطقة أم ركبة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وشهد مخيم العزة مواجهات بعد دهم جنود الاحتلال للمخيم.

من جانب اخر احتجزت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة عزون على حاجز "DCO" شرق مدينة قلقيلية. فيما شهدت بلدة كفر قدوم شرق المدينة اقتحام عدة دوريات. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أحمد جوابرة والطفل محمد ماضي من مخيم العروب.