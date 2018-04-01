حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة صافية بوجه عام، ودافئة نسبيا، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين توقعت الأرصاد أن يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافيا الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.