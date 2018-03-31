جامعة الأزهر تتنصل من اتفاقها مع لجنة "تكافل" بشأن شهادات الخريجين

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي، شريف النيرب مساء اليوم السبت عن تنصل جامعة الأزهر من اتفاقها مع اللجنة بشأن تحرير الشهادات الجامعية المحتجزة، دون إبداء الأسباب.

و حمل النيرب رئيس الجامعة المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاتفاق.

واوضح النيرب انه تم التوصل لاتفاق بين رئيس اللجنة التعليمية بلجنة التكافل ورئيس جامعة الازهر يفضي الى تحرير شهادات الخريجين مقابل التطوع الذي تنفذه لجنة التكافل ، و أن اللجنة تفاجأت بتعطيل الجامعة، لتنفيذ ما تم التوصل اليه من تفاهمات بين تكافل والجامعة .

و أشار الى ان هذا الخبر شكل صدمة كبيرة لدى شريحة الطلبة الخريجين في جامعة الازهر نظرا لسوء الاحوال الاقتصادية السيئة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

تجدر الاشارة الى ان اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل كانت قد اعلنت عن فتح باب التسجيل في مشروع تحرير شهادات الخريجين مقابل العمل، والذي يهدف إلى تحرير شهادات الخريجين الجامعيين (بكالوريوس، دبلوم)، وذلك من أجل الاستفادة منهم في خدمة المجتمع المحلي (مؤسسات حكومية – أهلية – خاصة) بالإضافة إلى إكساب هؤلاء الخريجين مجموعة من الخبرات العملية تساعدهم في شق طريقهم نحو الحياة العملية..