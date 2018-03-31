اللجنة الدولية لمسيرة العودة تستهجن تصريح "غوتيريس"

استهجن رئيس اللجنة الدولية لمسيرة العودة الكبرى زاهر بيراوي من حديث الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريس" بشأن أن شهداء مسيرة العودة الكبرى ارتقوا أثناء "اشتباكات" وقعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيراوي في بيان له: "نؤكد أن الشهداء ارتقوا أثناء ممارستهم لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي، ونذكر الأمين العام بأننا قمنا بإعلامه بمشروع مسيرة العودة الكبرى، وتم إبلاغه برسالة رسمية أن مسيرة العودة الكبرى هي مسيرة سلمية وقانونية تستند الى القانون الدولي والى قرارات الامم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 194".

وثمّن بيراوي دعوة "غوتيريس" إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الموضوع، مبديًا الاستعداد التام للتعاون مع التحقيق وتقديم كافة الدلائل والقرائن المتوفرة، والتي تدين جيش الاحتلال.

وطالب رئيس اللجنة الدولية للمسيرة الأمين العام للأمم المتحدة بممارسة واجباته والضغط على الاحتلال لوقف استخدام العنف ضد المدنيين العزل.

واستشهد أمس 15 مواطنًا وأصيب أكثر من 1400 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى.