حزب "اسرائيلي" يطالب بالتحقيق مع ليبرمان و ايزنكوت في قتل متظاهري غزة

طالب حزب ميرتس بتشكل لجنة تحقيق في قتل متظاهرين فلسطينيين امس على حدود قطاع غزة.

و وفقاً لموقع المستوطنين الإخباري العبري، فقد طالب عضو الكنيست اليساري، دوف حنين بفتح تحقيق ضد ضباط الجيش في إشارة لوزير الحرب افيغدور ليبرمان، وقائد الاركان غادي ايزنكوت، وقادة المنطقة الجنوبية الذين اعطوا التعليمات للجنود الذين اطلقوا النار نحو المتظاهرين على حدود القطاع.

وقال حنين: "راية سوداء ترفرف فوق من اعطى التعليمات لقتل ابرياء غير مسلحين، و علينا الا نتجاهل ما حدث، فغزة بمثابة حالة ضغط مليئة بالفقر المدقع والبطالة، وقلة مياه الشرب، فعلينا ان نستوعب اسباب الانفجار".